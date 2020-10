Coronavirus in Italia, nuovo boom: 199 decessi, oltre 31mila contagi

ROMA - Su 201.085 tamponi effettuati, sono 31.084 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, in forte crescita rispetto ai 26.831 di ieri. Il totale dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute, è di 647.674. Sono 199 invece decessi registrati nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri (217). Il totale delle vittime sale a 38.321. Cresce invece di 95 unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (1.746 in tutto), di 1.030 quello dei degenti nei reparti Covid (in totale 16.994).

