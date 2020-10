Burioni invoca il lockdown: "Cosa state aspettando?"

MILANO - Appresi i numeri del bollettino quotidiano del ministero della Salute, Roberto Burioni invoca un lockdown bis in Italia: "Oltre 31mila casi e 199 morti. Io vi faccio solo una domanda: cosa state aspettando?", il tweet del famoso virologo pesarese in merito all'emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Anche Brusaferro, in giornata, ha lanciato l'allarme circa i numeri in crescita, facendo notare come l'indice Rt viaggi intorno all'1.7 e come alcune regioni siano nello scenario 4.

[[smiling:137705]]