Coronavirus, le terapie intensive hanno nuovi criteri: ecco chi avrà la precedenza

"La gravità del quadro clinico, le comorbilità, lo stato funzionale pregresso, l’impatto sulla persona dei potenziali effetti collaterali delle cure intensive, la conoscenza di espressioni di volontà precedenti nonché la stessa età biologica, la quale non può mai assumere carattere prevalente", sono questi i nuovi criteri stabiliti dal documento della Fnomceo , la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, per risolvere il problema del sovraffollamento delle terapie intensive per i malati da Coronavirus . "Una delle preoccupazioni maggiori che abbiamo, se non ci saranno interventi nel rallentamento della curva epidemica nel giro di poche settimane, è che ci ritroveremo ad avere un esaurimento di posti letto giorno dopo giorno - ammette Filippo Anelli , presidente della Fnomceo -. A quel punto è come se giocassimo alle roulette russa: uno entra e gli altri rimangono fuori. E’ una situazione che non ci possiamo permettere".

I criteri di selezione

Purtroppo il problema è la carenza dei posti letto che obbliga gli ospedali a fare delle scelte sulla base delle "esigenze di giustizia distributiva e di equa allocazione delle risorse sanitarie disponibili" e non più soltanto seguendo l’appropriatezza e la proporzionalità delle cure. Si legge ancora nel documento: "Abbiamo provato a regolamentare una situazione che era già accaduta nei periodi più bui del lockdown e aveva suscitato una serie di polemiche, perché la decisione di ricoverare o di scegliere chi deve essere attaccato alla macchina per avere una speranza di vita rispetto ad altre pone problemi etici e morali. Per noi diventa importante tranquillizzarli per quanto possibile. Nel nostro codice deontologico non si è mai posto il problema della scelta, e questo la dice lunga rispetto alla gravità della situazione. Il dramma che viviamo è la carenza dei medici, e per la formazione servono anni". Dunque "le patologie, le condizioni generali e un gruppo di altri valori che il medico dovrà valutare caso per caso saranno determinanti di fronte a questa terribile scelta".