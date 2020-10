Coronavirus, blitz negazionisti negli ospedali di Torino: web in rivolta

TORINO - L'"onda negazionista" continua a diffondersi nel nostro Paese. In questi giorni sempre più persone si stanno intrufolando all'interno degli ospedali per cercare di smentire le notizie circa una situazione di totale emergenza nei presidi italiani. Una "moda" diffusasi anche nella città di Torino dove, nelle scorse ore, i negazionisti hanno preso d'assalto i vari presidi come il pronto soccorso dell'Ospedale Molinette, visitato di sera. Non manca chi si è appostato davanti al Gradenigo e al Mauriziano per fare "monitoraggio sull'afflusso di ambulanze" e ha postato immagini di strade deserte.

