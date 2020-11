Coronavirus, 353 morti e 28.244 nuovi casi in Italia

TORINO - Non si ferma la diffusione del Coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 28.244 i nuovi positivi oggi (ieri erano 22.253) e 353 i morti in 24 ore (ieri erano stati 233), mai così tanti da inizio maggio. I tamponi effettuati oggi sono 182.287. In totale i contagiati dall'inizio dell'emergenza sono 759.829 e i decessi sono 39.412. Gli attualmente positivi sono 418.142 mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano di 203 unità in un solo giorno, portando il totale a 2.225.

