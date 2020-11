Nuovo Dpcm, Conte in diretta in conferenza stampa

Il premier Conte in conferenza stampa per presentare il nuovo Dpcm. Le misure, che saranno in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre, serviranno a contrastare l’aumento dei casi Coronavirus: oggi in Italia 28.244 contagi in più di ieri con 353 morti, il dato più alto da inizio maggio. Dagli spostamenti tra le regioni alla scuola, passando per i trasporti e l’orario del coprifuoco nazionale. Tante le novità che il Presidente del Consiglio si appresta ad annunciare dalle 20.30. Tuttosport.com seguirà l’evento in tempo reale.