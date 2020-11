Coronavirus in Italia, i dati: 30.550 i nuovi positivi, 352 i decessi

Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, in conferenza stampa ha aggiornato sull'emergenza Coronavirus in Italia: "Su 211.831 tamponi eseguiti, abbiamo oggi 30.550 test positivi. I decessi di oggi sono 352". Ieri i nuovi casi erano stati 28.244, 353 i decessi, mentre erano stati eseguiti 182.287 tamponi. Nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 5.103, mentre stati ricoverati 67 pazienti in terapia intensiva per curare il Covid-19, portando così il totale a 2.292. Ieri i degenti in Rianimazione erano 2.225"Il numero dei positivi sul numero dei tamponi supera il 10%, un segnale non del tutto positivo. Il numeri dei ricoveri è in aumento, anche se non c'è una vera e propria criticità poiché il numeri dei posti in terapia intensiva è aumentato. Oggi abbiamo +67 ricoveri in terapia intensiva e oltre mille in area medica: il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione" aggiunge Rezza.

