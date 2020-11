Nuovo Dpcm, ci sono 21 indicatori che cambiano colore alle regioni

L'ultimo Dpcm ha colorato l'Italia, assegnando ad ogni regione il suo livello di rischio. Dal rosso al giallo, passando per l'arancione, la penisola è segmentata a seconda delle tonalità scelte. Ma una regione può cambiare colore? Sì, in base ad un meccanismo che si basa su 21 criteri contenuti nel decreto ministeriale del 30 aprile. Questi indicatori servono per raccogliere precisi dati sulle regioni, dati che vengono censiti, condivisi con la cabina di regia, composta dal consigliere del ministro Giovanni Rezza e da altri 6 soggetti, che infine li elabora tramite un algoritmo. Dopo una seconda validazione viene deciso il colore, cioè il livello di rischio. Coronavirus in Italia, 34.505 nuovi casi e 445 morti. Rezza: "Numeri preoccupanti" Modello autocertificazione, nuovo modulo: scarica

I 21 criteri Indicatori riguardanti la capacità di monitoraggio tra cui, numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio sintomi/totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo; numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla terapia intensiva) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla terapia intensiva) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo; numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia intensiva in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in terapia intensiva/totale di casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo; numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.