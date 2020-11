Marsilio: "Abruzzo, Toscana, Basilicata e Umbria in zona arancione"

PESCARA - Abruzzo, Toscana, Basilicata e Umbria entrano nella zona arancione. Da mercoledì 11 novembre si inaspriranno le disposizioni anti-Coronavirus nelle quattro regioni che non fanno più parte di quelle indicate dall'ultimo Dpcm come gialle. A dare l'annuncio è il presidente Marco Marsilio. "Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l'esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell'Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni - Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana - nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì".