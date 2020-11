Lockdown in tutta Italia: ecco quando si decide

ROMA - Lockdown sì, lockdown no. Di certo la scelta non è semplice e nonostante l'ultimo Dpcm abbia scongiurato l'ipotesi di una chiusura generalizzata, tali provvedimenti potrebbero presto tornare prepotentemente nell'agenda del Governo. Già da giorni i medici chiedono un lockdown per tutto il Paese, ma è stato lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a smorzare i toni: "Non possiamo scardinare il meccanismo scientifico delle zone rosse, arancioni e gialle. Dobbiamo aspettare gli effetti delle misure. Ci siamo dati un metodo scientifico e non possiamo metterlo in discussione sull’onda dell’emotività". L'ipotesi sulla quale il Governo è chiamato a pronunciarsi è dunque quella di trasformare l'intera penisola in zona rossa. Intanto si ragiona sulla possibilità di nuovi provvedimenti che porterebbero alla chiusura dei ristoranti il sabato e la domenica a pranzo e la sospensione di alcune attività commerciali, che hanno ottenuto deroghe nelle zone rosse.

Marsilio: "Abruzzo, Toscana, Basilicata e Umbria in zona arancione"