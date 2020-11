Coronavirus, Campania da zona gialla a rossa: ore decisive

NAPOLI - Sono ore decisive per la Regione Campania. Dopo il caos circa i dati della sanità regionale sull'andamento della pandemia, il ministro Speranza avrebbe inviato propri emissari sul territorio per verificare la reale situazione legata al Coronavirus in Campania. L'ipotesi al vaglio degli esperti è quella di trasformare la regione governata da Vincenzo De Luca da zona gialla a rossa, compiendo così un doppio salto, ma non in avanti bensì indietro. Qualora dovesse passare questa linea, infatti, le misure si farebbero più restrittive.

