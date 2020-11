Coronavirus, 580 decessi in Italia in 24 ore. Oltre 35mila i nuovi casi

ROMA - Su 217.758 tamponi effettuati, circa 70mila più di ieri, ammonta a 35.098 il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Iil rapporto positivi/tamponi, invece, è al 16,1%, un punto percentuale inferiore rispetto a ieri. I morti salgono a 580 unità, in aumento rispetto ai 356 decessi del giorno precedente: non si registrava un dato così alto di vittime giornaliere dal 14 aprile, quando furono 602. Sono poi 122 in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 in Italia: il totale è ora di 2.971. Dall'inizio dell'emergenza i contagiati dal virus - comprese vittime e guariti - sono 995.463, mentre le persone guarite o dimesse sono 363.023, con un incremento rispetto a ieri di 17.734. A livello regionale è ancora una volta la Lombardia la più colpita, con 10.955 nuovi casi in 24 ore, seguita dal Piemonte (+3.659), dal Veneto (+2.763), dalla Campania (+2.716) e dal Lazio (+2.608). I numeri sono stati forniti dal ministero della Salute.

[[smiling:138606]]