Coronavirus, che paura per Gerry Scotti: dieci giorni in terapia intensiva

MILANO - Lo scorso 26 ottobre Gerry Scotti aveva annunciato sul suo profilo Instagram di essere risultato positivo al Covid-19. Oggi, a distanza di giorni, è emerso che il popolare conduttore di Mediaset è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva per circa dieci giorni. A rivelarlo è Tpi, che spiega anche come il tutto sia stato dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni, in particolare per la presenza di importanti difficoltà dal punto di vista respiratorio.

Gerry Scotti, aggiornamenti sulla situazione

Fortunatamente adesso Gerry Scotti starebbe molto meglio e per questo sarebbe stato trasferito in un altro reparto. Il conduttore, tra gli altri programmi, di "Chi vuol essere milionario?", aveva svelato la sua positività con questo messaggio: "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento".