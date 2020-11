Regioni arancioni e rosse: Coronavirus, la nuova mappa dell'Italia

TORINO - Arriverà oggi l'aggiornamento delle fasce di rischio per le Regioni. Questa avverrà alla luce dell'analisi dei nuovi dati sulla pandemia di coronavirus. Secondo fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid, i dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l'attribuzione delle misure per la 'zona rossa' a Campania e Toscana, mentre Emilia-Romagna, Friuli e Marche potrebbero diventare zona arancione. I dati sono al momento al vaglio del Cts. In Friuli-Venezia Giulia è stato raccomandato nelle prime due ore della giornata, in tutti gli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, un accesso esclusivo per gli anziani, in modo da garantire loro delle fasce protette in cui andare a fare acquisti. In Veneto invece da venerdì 13 novembre a giovedì 3 dicembre sarà vietato passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate, mentre in Emilia Romagna i negozi resteranno chiusi la domenica (a eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie ed edicole), lasciando aperti bar e ristoranti, con la limitazione imposta dal Dpcm di chiusura alle 18.