Coronavirus, Bonaccini: "Ho la polmonite, mi curo da casa"

TORINO - Continua la lotta di Stefano Bonaccini, Presidente dell'Emilia-Romagna, contro il Coronavirus. L'ultimo tampone effettuato ha dato esito positivo e al Governatore è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. "Sento il dovere di aggiornarvi. E di rivolgervi alcune parole che considero necessarie. Parto da come sto. Ho fatto il tampone di controllo, purtroppo ancora positivo. Vista la forte tosse persistente, poi, sono stato visitato e ho fatto ulteriori accertamenti. Mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale ad uno stadio iniziale", ha spiegato su Facebook Bonaccini. "Al momento, i medici ritengono che possa essere adeguatamente curato da casa, senza dover essere ricoverato. E questo è almeno un sollievo. Continuerò dunque a lavorare da casa, rinunciando magari a qualche eccesso di stress che in questi mesi non mi ha certo aiutato. Ma non mi fermo", ha aggiunto il 53enne.

Nuove restrizioni in Emilia-Romagna

Nelle ultime ore Bonaccini ha emesso una nuova ordinanza con misure ancora più restrittive per affrontare la diffusione dei contagi da Covid-19. Il Presidente della Regione l'ha definito uno sforzo necessario, per salvaguardare il futuro di tutti. Fino al 3 dicembre non sarà più possibile passeggiare o fare sport nelle strade e nelle piazze dei centri storici, nei negozi potrà entrare solo una persona per nucleo familiare, nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, ad eccezione di alimentari, farmacie, edicole e tabaccherie. Sospese, poi, nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato. Vietati, inoltre, i mercati all'aperto.