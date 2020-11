Coronavirus, Sahin: "Con il vaccino Pfizer finirà la pandemia"

Pfizer, segnali positivi

Il vaccino Pfizer-BioNTech secondo Sahin sarà in grado di aggredire il coronavirus su più fronti: "Da un lato impedisce a Covid-19 di entrare nelle nostre cellule. E anche nel caso in cui il virus dovesse superare questa prima barriera, i linfociti T lo colpirerebbero in testa. Abbiamo allenato molto bene il sistema immunitario per perfezionare queste due mosse difensive. Ora sappiamo che il virus non può difendersi da questi meccanismi". In riferimento all'efficacia anche sugli asintomatici potrebbe volerci anche un anno. Riguardo la durata della possibile immunità, queste le parole di Sahin: "Finora abbiamo solo indizi indiretti. Possiamo ipotizzare che la risposta immunitaria potrebbe durare circa un anno".