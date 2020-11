Coronavirus, sport all'aperto e negozi: le regole nei giorni festivi

Nuove zone rosse, nuove zone arancioni e nuovi divieti in arrivo. Il Governo vara altre restrizioni per scongiurare il lockdown bis: dai maxi-store chiusi nel weekend all’ingresso contingentato nei centri storici come a Roma o a Napoli, ecco le principali novità. In alcune città sarà vietato passeggiare, Bologna invece ha vietato manifestazioni ed esibizioni degli artisti di strada. A Genova non ci si potrà rilassare sul lungomare, a Catania vige il divieto di stazionamento a Piazza Duomo. I vigili con i megafoni saranno protagonisti nella Capitale per evitare assembramenti, in Basilicata arriveranno i militari impegnati nell’operazione “Strade sicure” sempre per lo stesso motivo.

Il Lazio, con l’ordinanza firmata ieri dal presidente Zingaretti, ha chiuso “le grandi strutture di vendita nei giorni festivi e prefestivi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole”. Stesse misure adottate per gli outlet in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Proibiti anche i mercatini, compresi quelli di Natale, a Bolzano e Trento mentre in Friuli chi ha intenzione di fare attività fisica dovrà necessariamente svolgerla lontano dai centri storici. A Rimini si potrà fare senza alcun problema, ma a una sola condizione: non bisognerà fermarsi.

