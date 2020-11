Coronavirus in Italia, sono 37.255 i nuovi casi: 544 i decessi

TORINO - I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 37.255 per un totale di 1.144.552 dall'inizio pandemia, mentre sono 688.435 gli italiani attualmente attualmente positivi al coronavirus. Al termine delle indagini eseguite sui 227.695 tamponi effettuati questi i dati che emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Sono 560 i pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore nei reparti Covid di tutta Italia che al momento ospitano 34.704 persone, mentre in isolamento domiciliare ci sono 653.731 (+23.949). Sono 544 i pazienti deceduti per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 44.683. Sono 12.196 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24, per un totale di 411.434 dall'inizio della pandemia.

