Saturimetro e Coronavirus: cos'è, come funziona e quanto costa

TORINO - Negli ultimi mesi un nuovo strumento si è dimostrato prezioso per i pazienti positivi al Covid-19 sotto osservazione. Il pulsossimetro o saturimetro è un apparecchio portatile che monitora la quantità di ossigeno arterioso presente nel sangue circolante di una persona. Questo strumento, inoltre, è presente in diverse tipologie. Si va da quello hi tech di impiego sanitario al sensore da polso incorporato negli smartwatch. Grazie a questo test, dunque, si può sospettare una complicanza severa. Quando vi è un calo di concentrazione di ossigeno nel torrente circolatorio allora è il segnale che un individuo sta covando una polmonite interstiziale. Questo strumento si avvale di un sensore ottico e si applica, comunemente, sul dito indice della mano in modo da avvolgerlo e rilevare il livello di ossigeno.

Quanto costa il saturimetro

I modelli base del saturimetro costano intorno ai 20-30 euro e si possano trovare facilmente anche su internet. Questi, però, indicano solo un valore generico di ossigeno presente nel sangue. Quelli più sofisticati, impiegati anche in ambito clinico, superano i 100 euro di spesa e sono adottatti sovente nei reparti di malattie respiratorie.