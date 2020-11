"I cani sono in grado di capire chi ha contratto il Coronavirus"

BARCELLONA (Spagna) - "Più o meno come fanno già con altre malattie, come il diabete o il cancro, i cani hanno la capacità di riconoscere determinati odori nelle persone infettate da Sars-Cov2". A presentare la nuova frontiera della lotta al Coronavirus è Daniela Leal, veterinaria della Barkin, intervistata da Sport and Life. "I cani - prosegue - non riconoscono l'odore del virus, quanto piuttosto quello che il corpo produce quando viene infettato. Hanno una sensibilità olfattiva a diversi odori che si manifestano come risultato dei cambiamenti metabolici che si verificano nei pazienti e, quindi, possono essere in grado di rilevare pazienti con Covid-19. Perché ciò sia possibile, devono essere addestrati in anticipo a riconoscere odori specifici". Servendosi dell'ausilio dei cani, la Generalitat de Catalunya ha da poco iniziato una serie di test pilota, mentre in Finlandia ci lavorano già da settembre.

"Cani e Coronavirus, 94% di successo"

"Uno studio dell'Università di Hannover ha evidenziato che i cani hanno avuto fino al 94% di successo nel rilevare le persone con Covid-19. I cani sono addestrati a riconoscere gli odori. L'odore viene presentato al cane e attraverso la tecnica del rinforzo positivo, che consiste nell'aggiungere uno stimolo piacevole quando il cane esegue un comportamento appropriato, cioè premiare il cane dopo aver obbedito a un ordine, viene educato ad individuare questo tipo di odore. Possono essere utilizzati in luoghi pubblici? È ancora troppo presto per dirlo poiché non sappiamo se i cani possano rilevare le persone infette in un contesto reale e se hanno la capacità di farlo anche in luoghi pubblici. Inoltre, sono necessari ulteriori studi per capire se i cani possano differenziare un'infezione da Covid-19 da un'altra, come una semplice influenza. La situazione è più complessa di quanto possa sembrare a priori", conclude Daniela Leal.