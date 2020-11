Coronavirus, Zampa: "Niente lockdown totale. Si prosegue a zone"

ROMA - L'Italia non andrà in lockdown. Questo è il prossimo futuro della penisola secondo la sottosegretaria alla Salute. Sandra Zampa, infatti, ha confermato ad Affaritaliani.it che il paese andrà avanti non con il modello austriaco, ma con quello a tre fasce di criticità: rossa, arancione e gialla. LA sottosegretaria ha scacciato via l'ipotesi di chiusura totale come marzo commentando l'andamento della curva epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese. Obiettivo del Governo, ha inoltre sottolineato, è tenere aperte le scuole.