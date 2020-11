Coronavirus, i dati in Italia: 27.354 nuovi positivi e 504 morti

Nuovo bollettino sull'emergenza Coronavirus in Italia: sono 27.354 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 33.979), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime invece sono 504, ieri erano state 546. Il numero complessivo dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.205.881 mentre i morti sono 45.733. Le persone in terapia intensiva sono 70 in più, 3.492 il totale. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 489, con il totale che sale a 32.536. Sale ancora in Italia il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati, sfiorando il 18% (precisamente il 17,92% e cresciuto di pochi decimi di punto percentuale). Sono 152.663 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino, circa 43 in meno rispetto a ieri. Salgono i guariti nella giornata di oggi con 21.554 (ieri 9.376) per un totale di 442.364. La Regione più contagiata rimane la Lombardia, con 4.128 casi (ieri 8.060) seguita dalla Campania con 4079 (ieri 3.771) e il Piemonte con 3.476 (ieri 3.682).

