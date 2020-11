Coronavirus in Italia, i dati: 36.176 nuovi casi, calano i morti

Sono 36.176 i nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 34.282), in netto calo invece il numero dei decessi: 653 quelli odierni contro i 753 di ieri. Ecco i nuovi dati sull'emergenza Coronavirus diramati dal ministero della Salute. I guariti oggi sono 17.020 per un totale da inizio pandemia di 498.987. Sono 42 in più rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in terapia intensiva (totale dei posti occupati 3.712). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 250.186 (ieri 234.834): cala ancora il rapporto positivi/tamponi che oggi si attesta al 14,4%. I ricoverati con sintomi sono 106, rispetto ai 430, per un totale di 33.610. La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+7.453), segue il Piemonte (+5.349), il Veneto (+3.753), la Campania (+3.334), il Lazio (+2.697), e l'Emilia Romagna (+2.160).

Natale, nuovo Dpcm in arrivo: le nuove misure

Covid, quanti medici sono morti in Italia: il report clamoroso