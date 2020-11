Coronavirus, e dopo? I cinque superbatteri che minacciano il mondo

ATLANTA (Stati Uniti) - Da ormai quasi un anno il Coronavirus monopolizza l'attenzione mediatica e mette a dura prova gli ospedali italiani e non solo. Ma i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'importante organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, lanciano l'allarme: "Ci sono cinque batteri che rappresentano una minaccia urgente per la salute globale, più altri undici germi inseriti in una watch list". Tra i microrganismi sotto la lente degli scienziati, due sono le "new entry" del 2020.

I 5 batteri letali

Da un rapporto divulgato dai CDC americani si apprende che, nel Paese a stelle e strisce, muore una persona ogni quarto d'ora (per un totale di 35mila l'anno) per mano di Clostridium difficile, Enterobacteriaceae, Neisseria gonorrhoeae, Candida auris e Acinobacter. Nonostante il trend sia in calo del 18% rispetto ai dati del 2013, questi "superbatteri" arrecano complicazioni da infezioni spesso resistenti a trattamenti antibiotici. "Alcuni di questi superbatteri che evadono i medicinali hanno imparato come 'convidere i loro geni resistenti' con altri germi in circolazione e questo è un problema grave che può colpire ognuno di noi", ha osservato lo specialista dei Cdc, Michael Craig.

L'evoluzione dei superbatteri

"Non scordiamoci funghi e batteri. Difendiamo insieme gli antimicrobici", è stata la campagna promossa da Pfizer in occasione della World Antimicrobial Awareness Week. L'invito è quello di non sottovalutare le infezioni fungine e batteriche in un periodo storico monopolizzato dal Coronavirus: si prevede, infatti, che in assenza di una maggiore consapevolezza dei cittadini, oltre che di interventi strutturali, i batteri multiresistenti saranno, nel 2050, la principale causa di morte al mondo.