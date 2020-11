Genova, bisognosi in fila alla mensa multati per assembramento

GENOVA - Dei bisognosi in coda per avere un pasto alla mensa sono stati multati per assembramento. Il motivo è il mancato rispetto del distanziamento sociale e dell'obbligo di indossare la mascherina. Il fatto è quanto accaduto a Genova, la polizia municipale era stata messa in allerta dalle lamentele dei residenti. Già nei giorni precedenti, infatti, le forze dell'ordine erano state sul posto per provare (invano) a sensibilizzare le persone al rispetto delle regole anti-coronavirus. Un volta fallito l'ennesimo tentativo, gli agenti sono passati all'azione e hanno sanzionato molti di loro con dei verbali.