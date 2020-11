Ruba ambulanza Covid, follia a Treviglio

TREVIGLIO (Bergamo) - Ha davvero dell'incredibile quello che è accaduto al Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio , in provincia di Bergamo . Una ragazza di 23 anni ha infatti rubato un'ambulanza parcheggiata davanti alla struttura ospedaliera per tornarsene a casa dopo essere stata dimessa. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, le chiavi erano inserite nel cruscotto del mezzo, la giovane è salita a bordo e l'ha messa in moto.

Follia a Treviglio, paziente dimessa ruba ambulanza

Immediatamente è stato avvisato il 112, che ha inviato le pattuglie già in servizio nella zona (per controllare il rispetto delle norme anti-coronavirus) al fine di intercettare il veicolo, avvalendosi anche del sistema di tracciamento gps di cui è dotata l'ambulanza. Questa ha raggiunto Arcene, comune vicino a Treviglio, dove il mezzo è stato intercettato in via Matteotti. Adesso la ventitreenne, denunciata a piede libero, dovrà rispondere di furto aggravato.