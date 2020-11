Coronavirus, Ilaria D'Amico attacca: "Errori imperdonabili del governo"

MILANO - Ilaria D'Amico, intervenuta in diretta alla trasmissione "L'Aria Che Tira" in onda su La7, critica l'operato del governo nel corso della seconda ondata di Coronavirus: "Io ero stata estremamente aperta alle varie impreparazioni durante la prima ondata, perché è stata una catastrofe di dimensioni incalcolabili che si era abbattuta con connotati assolutamente non leggibili. Ma in questa seconda ondata ci sono degli errori che sono stati oggettivamente imperdonabili e che sono i classici errori italici. Il fatto di non essersi parlati tra ministeri, sulle scuole, sui trasporti e sulla differenziazione degli orari di ingresso, non è possibile... Come si fa a non regolamentare gli ingressi dei ragazzi alla pari degli altri lavoratori? Si perderà un'ora di didattica, ma rispetto a tutto quello che sta succedendo, non sembra il minimo? Farli entrare alle 9.30 anziché alle 8.30, come ormai pochi altri lavoratori, non è meglio per tutti, a partire dalle metropolitane e dagli autobus? Viceversa si potevano scaglionare gli ingressi di chi deve andare in ufficio", conclude la giornalista, compagna di Gianluigi Buffon.