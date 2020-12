Vesuvio erutta virus, è bufera: Giletti si difende

TORINO - Nuova polemica per Massimo Giletti. A molti non sono piaciute le immagini mostrate a Non è l'Arena, quelle in cui c'è il Vesuvio che erutta il Covid-19. Un'immagine per sintetizzare le presunte difficoltà incontrate dalla comunità in merito alla gestione dell'emergenza pandemica. "Questa immagine danneggia un territorio intero fatto di cittadini, piccole imprese, associazioni che come ente parco cerchiamo da sempre di supportare. Il vulcano più famoso al mondo non è una minaccia ma una grandissima risorsa'', ha scritto il presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo, in una lettera inviata al giornalista e conduttore. Giletti si è però difeso sostenendo che il suo non voleva essere un messaggio razzista.