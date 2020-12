Interpol: "Attenzione alla diffusione illegale del vaccino contro il Coronavirus"

TORINO - Messaggio di allerta da parte dell'Interpol ai suoi 194 paesi membri per "potenziali attività criminali legate alla contraffazione, al furto ed alla diffusione illegale di vaccini contro Covid-19 e influenza". Lo sottolinea in una nota Jurgen Stock, segretario generale dell'Interpol: "La pandemia ha già dato luogo a un'attività criminale predatoria e opportunistica senza precedenti", ricorda l'organismo internazionale di polizia, che ha già osservato "la promozione, la vendita e la somministrazione di vaccini falsi" contro il Covid. L'Interpol invita all'attenzione soprattutto per quanto riguarda il rischio di circolazione di falsi test: "Sarà molto importante garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento e identificare i siti web illeciti che vendono prodotti contraffatti". L'unità per la criminalità informatica dell'Interpol, infatti, ha recentemente identificato circa 3.000 siti web collegati a farmacie sospettate di vendere droghe contraffatte e illegali e attrezzature mediche.