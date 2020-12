Spavento a Pozzuoli e Napoli: scossa di terremoto all'ora di cena

NAPOLI - Tanta paura a Napoli e Pozzuoli per una scossa di terremoto stata avvertita distintamente intorno all'ora di cena, alle 20.23. La scossa, avvertita ai piani alti delle abitazioni della zona ovest del capoluogo campano, è stata preceduta da un forte boato. Nella zona flegrea è in corso da alcuni mesi uno sciame sismico collegato alla ripresa del bradisismo. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la scossa ha avuto una magnitudo di 1,8 ed epicentro a cinque chilometri da Pozzuoli, ad appena due chilometri di profondità. Per questo motivo, come tutti i fenomeni legati al bradisismo, la scossa, pur lieve, è stata avvertita con forza dalla popolazione.