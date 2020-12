Ignazio Moser: grave lutto per l'ex ciclista

TORINO - Lutto per la famiglia di Ignazio Moser e per gli appassionati di ciclismo. È venuto a mancare Aldo Moser, fratello di Francesco e zio di Ignazio. L'uomo si è spento all'età di 86 anni a causa del Coronavirus. Da qualche giorno era infatti ricoverato in ospedale per alcune complicazioni legate al Covid-19. Un addio doloroso e sofferto per i fratelli Enzo, Diego e Francesco e con lui i nipoti, tra cui Ignazio Moser che da tempo ha abbandonato la passione per la bici per dedicarsi al mondo dello showbiz. Proprio su Instagram Ignazio ha voluto omaggiare Aldo: "Ciao zio, la tua bontà e nobiltà d'animo rimarrà sempre con noi. Buon viaggio". Un saluto virtuale anche da parte di Cecilia Rodriguez, fidanzata da tre anni con Moser junior. La sorella di Belen ha scritto: "Sono stata fortunata e ho avuto la possibilità di conoscerti. Zio Aldo nel cuore".