Obama, Bush e Clinton: vaccino anti-Covid in diretta tv

Sarà un modo per convincere l’opinione pubblica sulla sua sicurezza. Barack Obama , George W. Bush e Bill Clinton si faranno vaccinare in diretta tv contro il Covid-19 , come riportato dalla CNN. Gli ex presidenti degli Stati Uniti sperano che una campagna di sensibilizzazione possa essere un forte messaggio proprio nel momento in cui la sanità pubblica americana sta cercando di convincere tutti i cittadini a vaccinarsi. I tre si sono offerti volontari e si sottoporranno al vaccino soltanto quando la Food and Drug Administration ne avrà autorizzato uno.

Cosa hanno detto i tre ex presidenti

"Poche settimane fa, il presidente Bush mi ha chiesto di informare il Dottor Fauci e la Dottoressa Birx del fatto che - al momento opportuno - intende fare ciò che potrà per incoraggiare gli americani a vaccinarsi - le parole del capo del suo staff -. Poi il presidente Bush si metterà in fila per farlo, e lo farà volentieri davanti alla telecamera”. Dello stesso avviso anche i due ex presidenti. “Clinton lo farà pubblicamente se questo contribuirà ad esortare tutti gli americani a fare lo stesso” ha dichiarato il suo addetto stampa. "Potrebbe anche andare a finire che mi farò vaccinare in diretta o riprendere mentre mi vaccinano solo per far vedere alla gente che io ho fiducia nella scienza - le parole di Obama - mentre non ho fiducia nel prendermi il Covid”.