Diretta Conte: alle 20.20 la conferenza per il nuovo Dpcm

ROMA - Arriva il momento del nuovo Dpcm che sarà valido dal 4 dicembre al 15 gennaio: questo sarà firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte entro questa sera. A seguire il primo ministro parlerà in diretta agli italiani, a partire dalle 20.20, per illustrare tutte le scelte prese per continuare a contrastare il coronavirus. Di sicuro il decreto che è già stato approvato vieta spostamente dal 21 dicembre al 6 gennaio, sia in entrata che in uscita, tra tutti i territori di diverse regioni o province autonome, anche nel caso in cui queste rientrassero nella categoria della zona gialla.