L’ex informatore segreto: “L’Isis pianifica degli attacchi terroristici a Natale”

"L’allentamento del lockdown ci rende un target, i terroristi studiano il prossimo obiettivo”. L'allarme è stato lanciato dall'ex informatore segreto Aimen Dean durante una conferenza che si è tenuta a Londra. Il piano dell'Isis, a suo dire, sarebbe abbastanza chiaro: "Sta programmando degli attacchi terroristici in Europa durante il periodo natalizio. La preoccupazione è che Shishani stia progettando di vendicare le vignette del Profeta Maometto pubblicate in Francia con degli attacchi terroristici in Germania, Regno Unito e Francia durante il periodo natalizio. Temo di non portare buone notizie, ma dobbiamo essere preoccupati per l'ondata di terrore che sta arrivando dal nord della Siria e dalla Libia per il Natale di quest'anno".