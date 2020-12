"Coronavirus, scoperto un antivirale che ne blocca la trasmissione"

ATLANTA (Stati Uniti) - "Questa è la prima dimostrazione di un farmaco disponibile per via orale in grado di bloccare rapidamente la trasmissione di Sars-CoV-2", afferma Richard Plemper, docente che ha condotto uno studio della Georgia State University e pubblicato sulla rivista scientifica Nature Microbiology, dal quale sarebbe emerso un nuovo farmaco antivirale che potrebbe interrompere la trasmissione del virus Sars-Cov-2 che causa la Covid-19. Secondo gli studiosi, il trattamento del farmaco Mk-4482/Eidd-2801 o Molnupiravir, testato sui furetti, potrebbe avere potenzialmente un beneficio triplo: inibirebbe il progresso dei pazienti verso una malattia grave, abbrevierebbe la fase infettiva per alleviare il costo emotivo e socioeconomico dell'isolamento prolungato del paziente e ridurrebbe rapidamente le epidemie locali.