Matt Damon e il rifiuto per Avatar: "Ecco quanto ho perso"

CANNES (Francia) - Parlando al Festival di Cannes, in Francia questa settimana, Matt Damon ha raccontato il suo passato, il suo presente e il suo futuro . L'attore americano ha spiegato il suo rapporto con i fan, la vita da star e si è concesso ad una clamorosa rivelazione. Con ammirevole onestà, la star di Hollywood ha rivelato di aver perso il più grande stipendio di recitazione di tutti i tempi rifiutando di essere il protagonista di Avatar, il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Il regista dell'epopea di fantascienza, James Cameron, deciso nel voler Damon come protagonista, ha offerto all'attore il dieci per centro degli incassi del film del 2009, ma Matt rifiutò educatamente. Avatar ha però incassato 2 miliardi di sterline al botteghino globale e per Matt la perdita è stata di 200 milioni di sterline.

Matt Damon, Avatar e James Cameron

La star di Departed ha confessato: “Mi era stato offerto Avatar. Passerò alla storia. Non ci sarà mai un attore che abbia rifiutato più soldi di me". E se Matt, 50 anni, avesse preso il ruolo di Jake Sully, che alla fine è stato affidato all'inglese Sam Worthington, secondo lui sarebbe stato lui a guidare un razzo nello spazio, e non i magnati degli affari Sir Richard Branson o Jeff Bezos. Ha scherzato: "Con questi miliardari che esplodono nello spazio probabilmente avrei comprato un razzo, non lo so". Tuttavia, non sono state tutte scelte sbagliate. Matt ha poi optato per il geniale colpo di Ocean's Eleven e l'innovativo The Bourne Identity e ha aggiunto: “Avevo 27 anni quando la mia vita è davvero cambiata e sono diventato famoso, quindi ho potuto vivere un bel pò della mia vita come una persona anonima. E non volevo davvero che la fama infettasse le mie relazioni".