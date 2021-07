Tragedia nel cinema, Libero De Rienzo muore a 44 anni

Tragedia nel cinema, scompare De Rienzo

Tra i suoi lavori anche 'Smetto quando voglio' (2014) e nel 2019 il film 'A Tor Bella Monaca non piove mai'. Classe 1977, benché abitasse dall'età di due anni a Roma, Libero De Rienzo era legato alla città di Napoli. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.