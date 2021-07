Whatsapp, il tuo account potrebbe essere cancellato se hai queste app

Con più di due miliardi e mezzo di utenti, WhatsApp è oggi l'app mobile più importante e famosa usata praticamente da più di 1/4 della popolazione mondiale. Con la sua popolarità sono nate moltissime applicazioni di terze parti che promettono funzioni aggiuntive non presenti nell'app ufficiale. Molte di queste funzioni però, come il poter pianificare i messaggi, sono però pericolose per gli account: usandole infatti si potrebbe ottenere il messaggio di account "temporaneamente sospeso". Una delle modifiche più famose è GB Whatsapp, che può automaticamente rispondere ai messaggi di testo, inviare più foto in un unico pacchetto, nascondere le conferme di lettura e altri vantaggi non disponibili nell'applicazione di messaggistica ufficiale. Questa applicazione però non può essere scaricata sugli store ufficiali ed ha dunque un grande rischio di essere connessa a malware. Se scoperti però, gli account e i numeri collegati a quest'app vengono disattivati.