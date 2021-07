Isole Baleari, il mistero degli investimenti immobiliari

MAIORCA (Spagna) - Sempre più miliardari acquistano terreni nelle Isole Baleari: da Richard Branson, il magnate che ha recentemente viaggiato nello spazio, a sceicchi e atleti d'élite. Il fenomeno è aumentato durante i mesi di pandemia e per questo motivo le agenzie immobiliari di Maiorca stanno per chiudere un anno record nella vendita di immobili di lusso. Come riporta il quotidiano El Mundo, due persone in particolare hanno approfittato degli ultimi mesi per acquistare terreni lungo la costa di Maiorca. Sono i fratelli David e Simon Reuben, di origine indiana, la cui fortuna di 21.300 milioni di sterline li colloca al secondo posto nella lista dei più ricchi del Regno Unito. I due hanno acquisito più di 18 chilometri di costa vergine nel nord dell'isola, come Cala Figuera o Coves Blanques, per un totale di circa 1.330 ettari per un valore di oltre 20 milioni di euro. Tutte queste terre sono considerate però aree naturali di particolare interesse, ciò sta a significare che non ci si può costruire sopra. Per questo motivo, alcuni si chiedono: perché questi acquisti?