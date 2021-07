Oliver Daemen con Bezos: ecco l'astronauta più giovane della storia

Aveva vinto l'asta, con un'offerta da 28 milioni di dollari (23,7 di euro), per volare nello spazio con la compagnia aerospaziale Blue Origin di Jeff Bezos, ma non partirà per "problemi di programmazione": ha del clamoroso quanto avvenuto a soli due giorni dal lancio dell'astronave New Shepard, previsto per il 20 luglio. La rinuncia dell'uomo, la cui identità è tuttora sconosciuta, ha spalancato le porte ad un 18enne olandese.