Messaggi nel futuro in una navicella spaziale della Nasa

La navicella spaziale 'Lucy' sarà lanciata il 16 ottobre 2021 e, dopo aver completato la sua missione, continuerà nel Sistema Solare per centinaia di migliaia di anni. Secondo il Goddard Space Flight Center della National Aeronautics and Space Administration (Nasa), trasporterà una capsula del tempo con messaggi per gli umani del futuro. Testi di premi Nobel per la letteratura, poeti americani e altre figure ispiratrici: "A questi leader premurosi è stato chiesto di fornire consigli, parole di saggezza, parole di gioia e parole di ispirazione a coloro che potranno leggere questa targa in un futuro lontano", ha spiegato l'agenzia spaziale nordamericana.