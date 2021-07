Covid, Cartabellotta: "Il Green Pass va usato per i grandi eventi"

"Green Pass? Va usato per grandi eventi, difficile utilizzarlo per altri luoghi ma va preso in considerazione. Se uno deve esibire il pass per andare al bar e al ristorante è doveroso che siano vaccinati coloro che in quei locali ci lavorano". Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, circa l'utilizzo del Green Pass nel nostro Paese.

Cartabellotta: ecco quando può essere utilizzato il Green Pass

"La nostra posizione ufficiale è che va preso in considerazione per i grandi eventi: stadi, concerti, ecc. Diventa sempre più difficile il suo utilizzo per assembramenti più piccoli perché non abbiamo un'equità di accesso al vaccino. Ci sono vari aspetti di tipo giuridico e sociale da considerare - ha aggiunto -, però è una strada da prendere in considerazione perché in una campagna vaccinale di massa si può fare la prenotazione volontaria, la chiamata attiva, la spinta gentile ovvero il Green Pass e poi l'ultima strategia è rappresentata dall'obbligo. In questo momento la strategia del Green Pass è una di quelle che si possono prendere in considerazione, verosimilmente non per tutte le applicazioni perché se uno deve esibire il pass per andare al bar e al ristorante è doveroso che siano vaccinati coloro che in quei locali ci lavorano".