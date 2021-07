Bassetti: "Green Pass al ristorante strumento per non chiudere più"

L'infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto al programma di La7, "Coffee Break", parlando dell'idea di estendere l'obbligo del Green Pass anche per entrare in bar e ristoranti: "Al momento il Green Pass nei bar mi pare eccessivo per come li viviamo in Italia. Ad oggi i ristoranti hanno spazi all'aperto e lo sappiamo che il rischio è veramente molto basso. Non dimentichiamoci, però, che ci sarà un autunno dove i ristoranti al chiuso avranno numerosi coperti. E' chiaro che il Green Pass al ristorante è uno strumento per non chiudere più. Più che vederlo come uno strumento per mettere difficoltà il ristoratore è un modo per non trovarci ad ottobre a chiudere i ristoranti. Poi bisognerà trovare il modo migliore per farlo rispettare. Non ci dev'essere il ristoratore all'ingresso che va a controllare se hai o non hai il Green Pass. Se vai al ristorante e prenoti è evidente che ce l'hai, poi spetta a vigili e polizia fare questi controlli. Se io vado a compare un'automobile non mi chiedono se ho la patente".