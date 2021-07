Covid, Anelli sicuro: "Il 10-20 % della popolazione non si vaccinerà"

Secondo gli ultimi dati governativi sono oltre 27 milioni (27.120.766) gli italiani completamente vaccinati, pari al 50,21% della popolazione over 12. Un dato significativo che lascia ben sperare. Bisogna però tener conto che una percentuale di persone non si sottoporrà al vaccino. Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ai microfoni di LaPresse ha stimato che "come con il vaccino antinfluenzale c'è una fascia anche per il vaccino antiCovid che non si vuole vaccinare e che credo non si vaccinirà. Con l'antifluenzale abbiamo raggiunto un picco massimo del 75% di adesioni, qui la percentuale potrebbe variare dal 10 al 20%".