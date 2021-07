New York, arriva Ascent: l'ascensore trasparente alto 368 metri

NEW YORK (Stati Uniti) - Un ascensore trasparente che percorre 368 metri? Tutto vero e lo sarà presto a New York City! Nello specifico niente meno che presso il 4° edificio più alto della Grande Mela, il One Vanderbilt. Costruzione da 3 miliardi di dollari per 427 metri di altezza che verrà sfruttato per la nuova attrazione: infatti è stato creato "Ascent", uno sky box interamente trasparente che percorrerà 368 metri lungo il lato della torre costituita da 77 piani. Un'esperienza che consentirà ai fortunati visitatori di godersi lo skyline di New York. Oltre all'attrazione l'edificio offre anche un bar con terrazza all'aperto, definito dalla società come il "prato alpino urbano all'aperto più alto del mondo''. Chi è alla ricerca di qualcosa di ancora più audace può optare per "Levitation", una collezione di sky box trasparenti che sporgono dalla torre, sospendendo gli ospiti a 324 metri sopra Madison Avenue.