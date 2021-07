Esami di maturità 2022: il calendario del ministero dell'Istruzione

ROMA - Si terrà il 22 giugno 2022 dalle ore 8.30 la prima prova scritta per gli esami di maturità. Lo stabilisce il calendario scolastico appena emanato dal ministero dell'Istruzione. "In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22, l'obiettivo prioritario e? quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Si ribadisce che la priorità è quella di garantire la didattica in presenza, sia per l'essenzialita? del valore formativo, che per l'imprescindibile e indispensabile suo apporto allo sviluppo della personalita? e della socialita? degli studenti, provati da lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali", si legge inoltre tra le nuove indicazioni.