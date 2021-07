Covid in Italia, le regioni a rischio zona gialla: i criteri

Scongiurato, almeno per ora, il "rischio zona gialla". Nel nuovo decreto varato dal governo Draghi, infatti, viene meno il criterio dei contagi settimanali, sostituito da uno incentrato sull'ospedalizzazione e sull'occupazione delle terapie intensive: con una percentuale di posti occupati in rianimazione superiore al 10% e in area medica al 15% si passerà in zona gialla; se superiori rispettivamente al 20% e al 30% in arancione e se oltre il 30% e il 40% in rossa. Al momento, nessuna regione italiana è vicina a tali soglie.