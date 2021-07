Incidente Capri, migliorano i feriti: nessuno è in pericolo

CAPRI - Giovedì (22 luglio) a Capri un autobus è precipitato dalla strada, causando la morte dell'autista e 23 feriti che, però, non sarebbero in pericolo di vita. Restituisce un po' di sollievo l'ultimo aggiornamento: in 13 sono ricoverati all'ospedale del Mare di Napoli in un reparto ad hoc, alcuni hanno riportato varie fratture e verranno sottoposti ad approfondimenti clinici. Anche per quanto riguarda i due bambini coinvolti nell'incidente, la loro situazione non è grave, mentre il ragazzino di 12 anni vittima di più fratture agli arti inferiori è stato sottoposto a intervento chirurgico. Comunque, tutti stanno ricevendo supporto psicologico per superare il trauma dell'incidente.