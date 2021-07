Costa: "Obbligo vaccini per gli insegnanti che non riusciremo a convincere"

ROMA - Le scuole si preparano a riaccogliere gli studenti completamente in presenza. Una modalità che i giovani non attuano da più di un anno ormai. Andrea Costa, però, è convinto: "A scuola si rientra a settembre in presenza". Così il sottosegretario alla salute, ospite a "The Breakfast Club su Radio Capital", ha parlato dell'importanza del completamento del percorso vaccinale da parte del personale scolastico: "Per centrare l'obiettivo non possiamo pensare a un ritorno tra i banchi senza personale scolastico vaccinato. Chi si oppone non ha il senso di comunità e deve capirlo. E se non riusciremo a convincerli, li obbligheremo" ha concluso Costa.