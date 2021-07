Covid, la Grecia teme la terza ondata: isole sotto sorveglianza

ATENE (Grecia) - Il timore di una terza ondata del coronavirus è sempre nell'aria soprattutto nei luoghi turistici più gettonati come le isole della Grecia, proprio per questo timore il paese si sta mobilitando. Il tabloid Guardian riporta che è stato deciso di dispiegare ulteriori agenti di polizia nelle isole delle vacanze per intensificare i controlli anti-Covid, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani: 186 unità sono state inviate a Mykonos, rispetto alle 56 dell'anno scorso, mentre altri 30 agenti sono stati dispiegati a Ios. Le due isole, stando al viceministro della protezione civile Nikos Hardalias, sono molto vicine ad essere soggette a nuove restrizioni. Situazioni di allerta anche nelle isole di Zante, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rodi.